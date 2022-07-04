15:28 04.07.2022 (обновлено: 15:54 04.07.2022)
Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Председатель партии "Грузинская мечта" Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке госпереворота
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПредседатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
© Sputnik / Александр Имедашвили
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 июл — РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке госпереворота.
Так политик прокомментировал прошедшую накануне акцию протеста с требованием отставки правительства.
"Вчерашние события в конечном итоге показали, что (оппозиционное) "Национальное движение" и их сателлиты не имеют никакого ресурса осуществить в стране переворот и революцию. Общество увидело, что тема кандидатства в члены ЕС является лишь придуманной ширмой для радикальной оппозиции. На самом деле они, используя эту тему, пытаются достичь своих узкопартийных целей — осуществить госпереворот и захватить власть", — заявил Кобахидзе на брифинге.
Накануне представители оппозиционных партий, НПО и их сторонники провели в центре Тбилиси акцию с требованием отставки правительства, часть митингующих осталась ночевать перед зданием кабинета министров.
Участники митинга считают, что "Грузинская мечта" не в силах провести реформы, необходимые для получения статуса кандидата в члены ЕС, а новый кабинет сможет выполнить эту задачу.
В конце мая Кобахидзе утверждал, что если Грузия не получит этого статуса, то "Единое национальное движение" попытается осуществить госпереворот.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в конце июня отказали Грузии в статусе кандидата в члены союза. В то же время его предоставили Украине и Молдавии. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС признал европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только страна выполнит намеченные приоритеты.
В свою очередь, "Грузинская мечта" сообщила, что создаст рабочие группы для соответствия 12 условиям Евросоюза.