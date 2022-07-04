https://ria.ru/20220704/gruziya-1800128576.html

Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке госпереворота

Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке госпереворота - РИА Новости, 04.07.2022

Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке госпереворота

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке госпереворота. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:28

2022-07-04T15:28

2022-07-04T15:54

грузия

тбилиси

евросоюз

единое национальное движение

шарль мишель

в мире

брюссель

европейский совет

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ТБИЛИСИ, 4 июл — РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке госпереворота.Так политик прокомментировал прошедшую накануне акцию протеста с требованием отставки правительства.Накануне представители оппозиционных партий, НПО и их сторонники провели в центре Тбилиси акцию с требованием отставки правительства, часть митингующих осталась ночевать перед зданием кабинета министров.Участники митинга считают, что "Грузинская мечта" не в силах провести реформы, необходимые для получения статуса кандидата в члены ЕС, а новый кабинет сможет выполнить эту задачу.В конце мая Кобахидзе утверждал, что если Грузия не получит этого статуса, то "Единое национальное движение" попытается осуществить госпереворот.Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в конце июня отказали Грузии в статусе кандидата в члены союза. В то же время его предоставили Украине и Молдавии. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС признал европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только страна выполнит намеченные приоритеты.В свою очередь, "Грузинская мечта" сообщила, что создаст рабочие группы для соответствия 12 условиям Евросоюза.

https://ria.ru/20220629/nato-1799109444.html

https://ria.ru/20220629/gruziya-1799135339.html

грузия

тбилиси

брюссель

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грузия, тбилиси, евросоюз, единое национальное движение, шарль мишель, в мире, брюссель, европейский совет, ираклий кобахидзе