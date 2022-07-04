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Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке госпереворота - РИА Новости, 04.07.2022
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Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке госпереворота - РИА Новости, 04.07.2022
Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке госпереворота. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:28
2022-07-04T15:54
грузия
тбилиси
евросоюз
единое национальное движение
шарль мишель
в мире
брюссель
европейский совет
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ТБИЛИСИ, 4 июл — РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке госпереворота.Так политик прокомментировал прошедшую накануне акцию протеста с требованием отставки правительства.Накануне представители оппозиционных партий, НПО и их сторонники провели в центре Тбилиси акцию с требованием отставки правительства, часть митингующих осталась ночевать перед зданием кабинета министров.Участники митинга считают, что "Грузинская мечта" не в силах провести реформы, необходимые для получения статуса кандидата в члены ЕС, а новый кабинет сможет выполнить эту задачу.В конце мая Кобахидзе утверждал, что если Грузия не получит этого статуса, то "Единое национальное движение" попытается осуществить госпереворот.Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в конце июня отказали Грузии в статусе кандидата в члены союза. В то же время его предоставили Украине и Молдавии. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС признал европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только страна выполнит намеченные приоритеты.В свою очередь, "Грузинская мечта" сообщила, что создаст рабочие группы для соответствия 12 условиям Евросоюза.
https://ria.ru/20220629/nato-1799109444.html
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грузия, тбилиси, евросоюз, единое национальное движение, шарль мишель, в мире, брюссель, европейский совет, ираклий кобахидзе
15:28 04.07.2022 (обновлено: 15:54 04.07.2022)
 
Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке госпереворота

Председатель партии "Грузинская мечта" Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке госпереворота

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПредседатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
Председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 июл — РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке госпереворота.
Так политик прокомментировал прошедшую накануне акцию протеста с требованием отставки правительства.
"Вчерашние события в конечном итоге показали, что (оппозиционное) "Национальное движение" и их сателлиты не имеют никакого ресурса осуществить в стране переворот и революцию. Общество увидело, что тема кандидатства в члены ЕС является лишь придуманной ширмой для радикальной оппозиции. На самом деле они, используя эту тему, пытаются достичь своих узкопартийных целей — осуществить госпереворот и захватить власть", — заявил Кобахидзе на брифинге.
Накануне представители оппозиционных партий, НПО и их сторонники провели в центре Тбилиси акцию с требованием отставки правительства, часть митингующих осталась ночевать перед зданием кабинета министров.
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Участники митинга считают, что "Грузинская мечта" не в силах провести реформы, необходимые для получения статуса кандидата в члены ЕС, а новый кабинет сможет выполнить эту задачу.
В конце мая Кобахидзе утверждал, что если Грузия не получит этого статуса, то "Единое национальное движение" попытается осуществить госпереворот.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в конце июня отказали Грузии в статусе кандидата в члены союза. В то же время его предоставили Украине и Молдавии. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС признал европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только страна выполнит намеченные приоритеты.
В свою очередь, "Грузинская мечта" сообщила, что создаст рабочие группы для соответствия 12 условиям Евросоюза.
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ГрузияТбилисиЕвросоюзЕдиное национальное движениеШарль МишельВ миреБрюссельЕвропейский советИраклий Кобахидзе
 
 
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