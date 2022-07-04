https://ria.ru/20220704/gretsiya-1799989742.html

В Греции бушует сильный лесной пожар

В Греции бушует сильный лесной пожар - РИА Новости, 04.07.2022

В Греции бушует сильный лесной пожар

Сильный лесной пожар бушует в области Элида (Илия) на северо-западе Пелопоннеса, огонь тушат более 195 пожарных, семь пеших групп и 48 единиц техники, сообщает... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T07:33

2022-07-04T07:33

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греция

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АФИНЫ, 4 июл - РИА Новости. Сильный лесной пожар бушует в области Элида (Илия) на северо-западе Пелопоннеса, огонь тушат более 195 пожарных, семь пеших групп и 48 единиц техники, сообщает пожарная служба Греции.Пожар начался в воскресенье днем недалеко от города Ахайа. Из-за угрозы жилым домам были эвакуированы жители четырёх селений.До наступления темноты в тушении участвовали шесть самолетов и пять вертолетов. С рассветом воду на огонь сбрасывают два самолета и два вертолёта.Согласно карте прогноза пожарной опасности, регион находится в категории очень высокого риска.В воскресенье в Греции зафиксировано 53 лесных пожара. Наиболее серьезные были в районе Пеания в столичном регионе Аттика, в Порто Кацика на острове Лефкада и возле городка Каристос на юге острова Эвбея.В Греции начался пожароопасный сезон, стоит жаркая погода - температура воздуха выше 30 градусов, в последние дни дуют штормовые ветры. По прогнозу властей, лето в плане пожарной обстановки будет сложным.По сообщению министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, более 200 пожарных из Болгарии, Франции, Германии, Румынии, Норвегии и Финляндии будут находиться в Греции в июле-августе для оказания помощи в пожарной охране и обмена опытом с греческими коллегами.В период сильных лесных пожаров летом 2021 года Россия предоставила пожарный самолёт-амфибию Бе-200ЧС в аренду Греции, в августе связи с экстренной просьбой греческого правительства по поручению президента России Владимира Путина в Грецию была направлена дополнительная пожарная авиация – два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8.

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греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, греция