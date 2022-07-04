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В Греции бушует сильный лесной пожар
В Греции бушует сильный лесной пожар - РИА Новости, 04.07.2022
В Греции бушует сильный лесной пожар
Сильный лесной пожар бушует в области Элида (Илия) на северо-западе Пелопоннеса, огонь тушат более 195 пожарных, семь пеших групп и 48 единиц техники, сообщает... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T07:33
2022-07-04T07:33
2022-07-04T07:34
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АФИНЫ, 4 июл - РИА Новости. Сильный лесной пожар бушует в области Элида (Илия) на северо-западе Пелопоннеса, огонь тушат более 195 пожарных, семь пеших групп и 48 единиц техники, сообщает пожарная служба Греции.Пожар начался в воскресенье днем недалеко от города Ахайа. Из-за угрозы жилым домам были эвакуированы жители четырёх селений.До наступления темноты в тушении участвовали шесть самолетов и пять вертолетов. С рассветом воду на огонь сбрасывают два самолета и два вертолёта.Согласно карте прогноза пожарной опасности, регион находится в категории очень высокого риска.В воскресенье в Греции зафиксировано 53 лесных пожара. Наиболее серьезные были в районе Пеания в столичном регионе Аттика, в Порто Кацика на острове Лефкада и возле городка Каристос на юге острова Эвбея.В Греции начался пожароопасный сезон, стоит жаркая погода - температура воздуха выше 30 градусов, в последние дни дуют штормовые ветры. По прогнозу властей, лето в плане пожарной обстановки будет сложным.По сообщению министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, более 200 пожарных из Болгарии, Франции, Германии, Румынии, Норвегии и Финляндии будут находиться в Греции в июле-августе для оказания помощи в пожарной охране и обмена опытом с греческими коллегами.В период сильных лесных пожаров летом 2021 года Россия предоставила пожарный самолёт-амфибию Бе-200ЧС в аренду Греции, в августе связи с экстренной просьбой греческого правительства по поручению президента России Владимира Путина в Грецию была направлена дополнительная пожарная авиация – два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, греция
07:33 04.07.2022 (обновлено: 07:34 04.07.2022)
В Греции бушует сильный лесной пожар
В области Элида на северо-западе Пелопоннеса более 195 пожарных тушат сильный лесной пожар
АФИНЫ, 4 июл - РИА Новости. Сильный лесной пожар бушует в области Элида (Илия) на северо-западе Пелопоннеса, огонь тушат более 195 пожарных, семь пеших групп и 48 единиц техники, сообщает пожарная служба Греции.
Пожар начался в воскресенье днем недалеко от города Ахайа. Из-за угрозы жилым домам были эвакуированы жители четырёх селений.
До наступления темноты в тушении участвовали шесть самолетов и пять вертолетов. С рассветом воду на огонь сбрасывают два самолета и два вертолёта.
Согласно карте прогноза пожарной опасности, регион находится в категории очень высокого риска.
В воскресенье в Греции
зафиксировано 53 лесных пожара. Наиболее серьезные были в районе Пеания в столичном регионе Аттика
, в Порто Кацика на острове Лефкада и возле городка Каристос на юге острова Эвбея.
В Греции начался пожароопасный сезон, стоит жаркая погода - температура воздуха выше 30 градусов, в последние дни дуют штормовые ветры. По прогнозу властей, лето в плане пожарной обстановки будет сложным.
По сообщению министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, более 200 пожарных из Болгарии
, Франции
, Германии
, Румынии
, Норвегии
и Финляндии
будут находиться в Греции в июле-августе для оказания помощи в пожарной охране и обмена опытом с греческими коллегами.
В период сильных лесных пожаров летом 2021 года Россия
предоставила пожарный самолёт-амфибию Бе-200ЧС в аренду Греции, в августе связи с экстренной просьбой греческого правительства по поручению президента России Владимира Путина
в Грецию была направлена дополнительная пожарная авиация – два самолета Ил-76
и два вертолета Ми-8
.