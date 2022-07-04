https://ria.ru/20220704/gosti-1800027018.html

Почти половина россиян любят принимать гостей, показал опрос

Почти половина россиян любят принимать гостей, показал опрос - РИА Новости, 04.07.2022

Почти половина россиян любят принимать гостей, показал опрос

Почти половина россиян (45%) любят принимать гостей, ходить в гости предпочитает треть населения (34%) страны, следует из результатов исследования ВЦИОМ,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:40

2022-07-04T10:40

2022-07-04T10:40

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Почти половина россиян (45%) любят принимать гостей, ходить в гости предпочитает треть населения (34%) страны, следует из результатов исследования ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.У респондентов спросили, что они любят делать больше: ходить в гости или принимать гостей. Каждый третий участник опроса (34%) сообщил, что предпочитает ходить в гости, 45% — любят принимать гостей, а вот 11% россиян не любят ни то, ни другое, 10% затруднились с ответом.Также каждый четвёртый респондент (25%) ходит в гости каждую неделю, 37% — пару раз в месяц, 24% — один или несколько раз в месяц, 14% — делают это реже, чем раз в год, или совсем не ходят в гости.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 июня 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://realty.ria.ru/20220629/vlozheniya-1798955873.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вциом, общество