https://ria.ru/20220704/gosizmena-1800182812.html

Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за госизмену

Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за госизмену - РИА Новости, 04.07.2022

Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за госизмену

Госдума на пленарном заседании 5 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за госизмену, сообщил РИА Новости источник в палате... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:25

2022-07-04T18:25

2022-07-04T18:25

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 5 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за госизмену, сообщил РИА Новости источник в палате по итогам Совета Думы.Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, предусматривающий, в частности, введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России, а также приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.

https://ria.ru/20220704/povestki-1800102805.html

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