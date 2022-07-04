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Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за госизмену - РИА Новости, 04.07.2022
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Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за госизмену
Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за госизмену - РИА Новости, 04.07.2022
Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за госизмену
Госдума на пленарном заседании 5 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за госизмену, сообщил РИА Новости источник в палате... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:25
2022-07-04T18:25
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 5 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за госизмену, сообщил РИА Новости источник в палате по итогам Совета Думы.Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, предусматривающий, в частности, введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России, а также приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.
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госдума рф, россия, общество
18:25 04.07.2022
 
Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за госизмену

Госдума рассмотрит 5 июля законопроект об уголовной ответственности за госизмену

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 5 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за госизмену, сообщил РИА Новости источник в палате по итогам Совета Думы.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, предусматривающий, в частности, введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России, а также приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 14:05
В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги
 
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