https://ria.ru/20220704/gorlovka-1799988370.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска рано утром обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T06:56

2022-07-04T06:56

2022-07-04T09:31

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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На ее территории находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самые часто обстреливаемые районы города на данный момент — поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7" на окраине. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Кроме того, в 07:00 украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибра 152 миллиметра.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799974779.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина