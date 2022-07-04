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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/gorlovka-1799988370.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска рано утром обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T06:56
2022-07-04T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На ее территории находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самые часто обстреливаемые районы города на данный момент — поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7" на окраине. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Кроме того, в 07:00 украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибра 152 миллиметра.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
06:56 04.07.2022 (обновлено: 09:31 04.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили пять мин калибра 120 миллиметров по Горловке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 06:05 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. шахты Гагарина), выпущено пять мин калибра 120 миллиметров", — говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.

Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На ее территории находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самые часто обстреливаемые районы города на данный момент — поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7" на окраине. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кроме того, в 07:00 украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибра 152 миллиметра.
Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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