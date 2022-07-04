https://ria.ru/20220704/golmovskiy-1800015691.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска в 9.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:13

2022-07-04T10:13

2022-07-04T10:18

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799967807.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр