https://ria.ru/20220704/golmovskiy-1800015691.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска в 9.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:13
2022-07-04T10:13
2022-07-04T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/07/1558110774_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fe8fca82501e2cf3a0069aff88c8b68.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799967807.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/07/1558110774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9526e4b4199928088b12ee32b88ff6e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
10:13 04.07.2022 (обновлено: 10:18 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска выпустили по Гольмовскому 40 ракет из "Града"