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Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/golmovskiy-1800015691.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска в 9.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:13
2022-07-04T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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в мире, украина, днр
10:13 04.07.2022 (обновлено: 10:18 04.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска выпустили по Гольмовскому 40 ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 21:46Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, обстрелы Белгорода и Курска
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
 
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