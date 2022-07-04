https://ria.ru/20220704/gaz-1800198417.html

Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 04.07.2022

Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе днем вплотную приблизились к отметке в 1800 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:46

2022-07-04T19:46

2022-07-04T20:24

европа

экономика

в мире

природный газ

цены

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе днем вплотную приблизились к отметке в 1800 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Августовские фьючерсы по индексу одной из главных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на цене почти 1630 долларов. Затем они опустились до 1575,4 доллара, однако затем стали показывать устойчивый рост. К окончанию торгов стоимость остановилась на 1799,1 доллара.В начале марта газовые котировки в Европе на фоне опасений из-за эмбарго на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Затем цены на голубое топливо стали постепенно снижаться, и 8 июня была зафиксирована минимальная с конца ферваля расчетная стоимость — 878,5 доллара за тысячу кубометров.Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.

https://ria.ru/20220704/germaniya-1800184904.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, экономика, в мире, природный газ, цены, санкции в отношении россии, россия