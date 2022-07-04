19:46 04.07.2022 (обновлено: 20:24 04.07.2022)
Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубометров
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе днем вплотную приблизились к отметке в 1800 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские фьючерсы по индексу одной из главных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на цене почти 1630 долларов. Затем они опустились до 1575,4 доллара, однако затем стали показывать устойчивый рост. К окончанию торгов стоимость остановилась на 1799,1 доллара.
В начале марта газовые котировки в Европе на фоне опасений из-за эмбарго на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Затем цены на голубое топливо стали постепенно снижаться, и 8 июня была зафиксирована минимальная с конца ферваля расчетная стоимость — 878,5 доллара за тысячу кубометров.
Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.