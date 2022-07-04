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ЕС не сможет полностью заменить российский газ к зиме, заявил Чижов - РИА Новости, 04.07.2022
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ЕС не сможет полностью заменить российский газ к зиме, заявил Чижов
ЕС не сможет полностью заменить российский газ к зиме, заявил Чижов - РИА Новости, 04.07.2022
ЕС не сможет полностью заменить российский газ к зиме, заявил Чижов
У Евросоюза нет варианта полной замены российского газа на ближайшую зиму, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:54
2022-07-04T16:54
евросоюз
экономика
украина
россия
международное энергетическое агентство
владимир чижов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. У Евросоюза нет варианта полной замены российского газа на ближайшую зиму, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров – на две трети – к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.
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евросоюз, экономика, украина, россия, международное энергетическое агентство, владимир чижов
16:54 04.07.2022
 
ЕС не сможет полностью заменить российский газ к зиме, заявил Чижов

Чижов заявил, что у ЕС нет варианта полной замены российского газа на ближайшую зиму

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. У Евросоюза нет варианта полной замены российского газа на ближайшую зиму, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Что касается ближайшей зимы, то варианта полной замены российского газа у стран Евросоюза нет, и они сами это признают", - сказал Чижов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров – на две трети – к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 15:17
В Германии ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России
 
ЕвросоюзЭкономикаУкраинаРоссияМеждународное энергетическое агентствоВладимир Чижов
 
 
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