https://ria.ru/20220704/gaz-1800153347.html

ЕС не сможет полностью заменить российский газ к зиме, заявил Чижов

ЕС не сможет полностью заменить российский газ к зиме, заявил Чижов - РИА Новости, 04.07.2022

ЕС не сможет полностью заменить российский газ к зиме, заявил Чижов

У Евросоюза нет варианта полной замены российского газа на ближайшую зиму, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:54

2022-07-04T16:54

2022-07-04T16:54

евросоюз

экономика

украина

россия

международное энергетическое агентство

владимир чижов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760656825_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e86c40ab65190a8f1b01084fffed7b89.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. У Евросоюза нет варианта полной замены российского газа на ближайшую зиму, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров – на две трети – к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.

https://ria.ru/20220704/germaniya-1800125754.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, экономика, украина, россия, международное энергетическое агентство, владимир чижов