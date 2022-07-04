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Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца без поставок из России - РИА Новости, 04.07.2022
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Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца без поставок из России
Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца без поставок из России - РИА Новости, 04.07.2022
Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца без поставок из России
Запасов газа в Германии, по предварительным расчетам, при полном прекращении поставок из России хватит на один-два зимних месяца, заявил в интервью медиагруппе... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:33
2022-07-04T12:06
экономика
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Запасов газа в Германии, по предварительным расчетам, при полном прекращении поставок из России хватит на один-два зимних месяца, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.Сейчас газохранилища в Германии заполнены более чем на 60 процентов. Регулятор заявляет, что газоснабжение страны стабильно.Сокращение объемов газа из России в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал — Европа", с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку". Кроме того, некоторые европейские компании отказались оплачивать поставки по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
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экономика, германия, санкции в отношении россии
10:33 04.07.2022 (обновлено: 12:06 04.07.2022)
 
Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца без поставок из России

Глава регулятора Мюллер: запасов газа в Германии хватит на один-два месяца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Запасов газа в Германии, по предварительным расчетам, при полном прекращении поставок из России хватит на один-два зимних месяца, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

"Если мы не получим больше российского газа и получим среднюю по температуре зиму, то на данный момент запасенных объемов, с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны, хватит, возможно, (на срок. — Прим. ред.) от одного до двух месяцев", — заявил Мюллер.

Сейчас газохранилища в Германии заполнены более чем на 60 процентов. Регулятор заявляет, что газоснабжение страны стабильно.
Сокращение объемов газа из России в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал — Европа", с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку". Кроме того, некоторые европейские компании отказались оплачивать поставки по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
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