https://ria.ru/20220704/gaz-1800023724.html

Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца без поставок из России

Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца без поставок из России - РИА Новости, 04.07.2022

Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца без поставок из России

Запасов газа в Германии, по предварительным расчетам, при полном прекращении поставок из России хватит на один-два зимних месяца, заявил в интервью медиагруппе... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:33

2022-07-04T10:33

2022-07-04T12:06

экономика

германия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Запасов газа в Германии, по предварительным расчетам, при полном прекращении поставок из России хватит на один-два зимних месяца, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.Сейчас газохранилища в Германии заполнены более чем на 60 процентов. Регулятор заявляет, что газоснабжение страны стабильно.Сокращение объемов газа из России в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал — Европа", с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку". Кроме того, некоторые европейские компании отказались оплачивать поставки по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

https://ria.ru/20220702/gaz-1799839712.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, германия, санкции в отношении россии