https://ria.ru/20220704/flot-1800113612.html

Россия не видит себя без мощного флота, заявил Мишустин

Россия не видит себя без мощного флота, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.07.2022

Россия не видит себя без мощного флота, заявил Мишустин

Россия не видит себя без мощного флота, нужна глубокая локализация производства судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:42

2022-07-04T14:42

2022-07-04T14:58

михаил мишустин

экономика

иннопром

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия не видит себя без мощного флота, нужна глубокая локализация производства судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Россия не видит себя без мощного флота. У нас должно быть сильное кораблестроение. Для этого на наших верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов: от атомных ледоколов, газовозов, танкеров и контейнеровозов до небольших речных трамвайчиков", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международной выставки "Иннопром-2022".Эта же задача, по словам главы кабмина, относится и к судоремонту."Разработана программа развития собственного дизелестроения для оснащения морского, речного флота энергетическими установками. Ее реализация обеспечит все внутренние потребности в низко- и высокооборотных двигателях", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20220704/mishustin-1800119883.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, экономика, иннопром