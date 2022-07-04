https://ria.ru/20220704/flot-1800113612.html
Россия не видит себя без мощного флота, заявил Мишустин
Россия не видит себя без мощного флота, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.07.2022
Россия не видит себя без мощного флота, заявил Мишустин
Россия не видит себя без мощного флота, нужна глубокая локализация производства судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:42
2022-07-04T14:42
2022-07-04T14:58
михаил мишустин
экономика
иннопром
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия не видит себя без мощного флота, нужна глубокая локализация производства судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Россия не видит себя без мощного флота. У нас должно быть сильное кораблестроение. Для этого на наших верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов: от атомных ледоколов, газовозов, танкеров и контейнеровозов до небольших речных трамвайчиков", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международной выставки "Иннопром-2022".Эта же задача, по словам главы кабмина, относится и к судоремонту."Разработана программа развития собственного дизелестроения для оснащения морского, речного флота энергетическими установками. Ее реализация обеспечит все внутренние потребности в низко- и высокооборотных двигателях", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20220704/mishustin-1800119883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, экономика, иннопром
14:42 04.07.2022 (обновлено: 14:58 04.07.2022)
Россия не видит себя без мощного флота, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: нужна глубокая локализация производства судов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия не видит себя без мощного флота, нужна глубокая локализация производства судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия не видит себя без мощного флота. У нас должно быть сильное кораблестроение. Для этого на наших верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов: от атомных ледоколов, газовозов, танкеров и контейнеровозов до небольших речных трамвайчиков", - сказал Мишустин
на пленарном заседании Международной выставки "Иннопром-2022".
Эта же задача, по словам главы кабмина, относится и к судоремонту.
"Разработана программа развития собственного дизелестроения для оснащения морского, речного флота энергетическими установками. Ее реализация обеспечит все внутренние потребности в низко- и высокооборотных двигателях", - отметил Мишустин.