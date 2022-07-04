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Мишустин призвал отказаться от импортных компонентов в фармацевтике - РИА Новости, 04.07.2022
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Мишустин призвал отказаться от импортных компонентов в фармацевтике
Мишустин призвал отказаться от импортных компонентов в фармацевтике - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин призвал отказаться от импортных компонентов в фармацевтике
Успехи в фармацевтике частично основаны на импортных компонентах, России нужна технологическая независимость в этом вопросе, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:14
2022-07-04T15:14
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Успехи в фармацевтике частично основаны на импортных компонентах, России нужна технологическая независимость в этом вопросе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Он отметил, что пандемия "ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью"."Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны",- добавил Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, иннопром
15:14 04.07.2022
 
Мишустин призвал отказаться от импортных компонентов в фармацевтике

Мишустин призвал приступить к формированию технологической независимости в фармацевтике

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦех по производству генно-инженерного инсулина
Цех по производству генно-инженерного инсулина - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Цех по производству генно-инженерного инсулина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Успехи в фармацевтике частично основаны на импортных компонентах, России нужна технологическая независимость в этом вопросе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов, но частично эти успехи базируются на импортных компонентах, поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырьем, оборудованию", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".
Он отметил, что пандемия "ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью".
"Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны",- добавил Мишустин.
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ЭкономикаМихаил МишустинИннопром
 
 
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