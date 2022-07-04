https://ria.ru/20220704/farmatsevtika-1800125108.html

Мишустин призвал отказаться от импортных компонентов в фармацевтике

Мишустин призвал отказаться от импортных компонентов в фармацевтике - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин призвал отказаться от импортных компонентов в фармацевтике

Успехи в фармацевтике частично основаны на импортных компонентах, России нужна технологическая независимость в этом вопросе, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:14

2022-07-04T15:14

2022-07-04T15:14

экономика

михаил мишустин

иннопром

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Успехи в фармацевтике частично основаны на импортных компонентах, России нужна технологическая независимость в этом вопросе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Он отметил, что пандемия "ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью"."Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны",- добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220322/farmatsevtika-1779454450.html

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экономика, михаил мишустин, иннопром