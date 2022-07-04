https://ria.ru/20220704/evakuatsiya-1800209052.html

Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации из города

Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации из города - РИА Новости, 04.07.2022

Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации из города

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ложью звонки жителям якобы об эвакуации из города. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:53

2022-07-04T20:53

2022-07-04T20:53

специальная военная операция на украине

происшествия

здоровье - общество

белгородская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ложью звонки жителям якобы об эвакуации из города.Жители получают звонки, в которых автоответчик заявляет об обстрелах некоторых регионов России и возможной эвакуации."Это ложь! Очередной фейк, их много" - заявил Гладков на прямой линии "10 вопросов губернатору".Ранее в региональном МЧС отмечали, что информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Белгородской области об эвакуации с приграничных территорий, является фейком. По данным управления, звонки жителям региона приходят с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории России. Главное управление МЧС по Белгородской области предупреждает, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.Губернатор прокомментировал вопрос о причинах эвакуации в понедельник из поликлиник города. "Идет фейковая атака в рамках жесткой информационной войны со стороны Украины, много звонков о минировании. Отслеживаем звонки, они приходят из-за рубежа, пытаются нас с вами запугать. Есть процедура, которая призвана обеспечить безопасность, поэтому, когда любой звонок поступает о минировании, производится эвакуация не только с поликлиник, но и со всех учреждений", - рассказал Гладков. Он отметил, что надо предусмотреть все, даже самые маленькие риски, чтобы обезопасить жизнь людей.Ранее в Белгороде эвакуировали сотрудников городских поликлиник после звонка о минировании, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

https://ria.ru/20220629/kremenchug-1798965080.html

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800071767.html

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происшествия, здоровье - общество, белгородская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)