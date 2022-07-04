https://ria.ru/20220704/evakuatsiya-1799986005.html
В одной из японских префектур объявили эвакуацию
В одной из японских префектур объявили эвакуацию - РИА Новости, 04.07.2022
В одной из японских префектур объявили эвакуацию
Эвакуация объявлена для 17 тысяч жителей города Нитинан в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T04:36
2022-07-04T04:36
2022-07-04T04:36
в мире
япония
миядзаки (префектура)
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ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Эвакуация объявлена для 17 тысяч жителей города Нитинан в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK.Эвакуация объявлена в связи с обильными дождями, вызванными приближением тайфуна Aere, которому в Японии присвоен порядковый номер 4, и возросшей угрозой оползней.Это четвертый из пяти возможных уровень угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место.Утром в понедельник в префектуре Миядзаки выпало 37 миллиметров осадков в час.Тайфун с низкой скоростью, что продлевает его воздействие, движется с юга на север. Ожидается, что во вторник, достигнув западной оконечности острова Кюсю, он сменит направление и со вторника по четверг за исключением севера страны пройдет с запада на восток, затронув Токио. Скорость в центре составляет 18 метров в секунду, при порывах – до 25. Давление – 996 гектопаскалей. К этому часу оценки мощности тайфуна нет.
https://ria.ru/20220605/dozhdi-1793210709.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, миядзаки (префектура)
В одной из японских префектур объявили эвакуацию
В префектуре Миядзаки на юго-западе Японии объявили эвакуацию для 17 тысяч человек