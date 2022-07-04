Рейтинг@Mail.ru
В одной из японских префектур объявили эвакуацию - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/evakuatsiya-1799986005.html
В одной из японских префектур объявили эвакуацию
В одной из японских префектур объявили эвакуацию - РИА Новости, 04.07.2022
В одной из японских префектур объявили эвакуацию
Эвакуация объявлена для 17 тысяч жителей города Нитинан в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T04:36
2022-07-04T04:36
в мире
япония
миядзаки (префектура)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155721/41/1557214172_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_2b050ef0a72ec62446d33f1eea976736.jpg
ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Эвакуация объявлена для 17 тысяч жителей города Нитинан в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK.Эвакуация объявлена в связи с обильными дождями, вызванными приближением тайфуна Aere, которому в Японии присвоен порядковый номер 4, и возросшей угрозой оползней.Это четвертый из пяти возможных уровень угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место.Утром в понедельник в префектуре Миядзаки выпало 37 миллиметров осадков в час.Тайфун с низкой скоростью, что продлевает его воздействие, движется с юга на север. Ожидается, что во вторник, достигнув западной оконечности острова Кюсю, он сменит направление и со вторника по четверг за исключением севера страны пройдет с запада на восток, затронув Токио. Скорость в центре составляет 18 метров в секунду, при порывах – до 25. Давление – 996 гектопаскалей. К этому часу оценки мощности тайфуна нет.
https://ria.ru/20220605/dozhdi-1793210709.html
япония
миядзаки (префектура)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155721/41/1557214172_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_43619b0b56e958947f6427acc772bb7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, миядзаки (префектура)
04:36 04.07.2022
 
В одной из японских префектур объявили эвакуацию

В префектуре Миядзаки на юго-западе Японии объявили эвакуацию для 17 тысяч человек

© AP Photo / Shizuo KambayashiЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Эвакуация объявлена для 17 тысяч жителей города Нитинан в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK.
Эвакуация объявлена в связи с обильными дождями, вызванными приближением тайфуна Aere, которому в Японии присвоен порядковый номер 4, и возросшей угрозой оползней.
Это четвертый из пяти возможных уровень угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место.
Утром в понедельник в префектуре Миядзаки выпало 37 миллиметров осадков в час.
Тайфун с низкой скоростью, что продлевает его воздействие, движется с юга на север. Ожидается, что во вторник, достигнув западной оконечности острова Кюсю, он сменит направление и со вторника по четверг за исключением севера страны пройдет с запада на восток, затронув Токио. Скорость в центре составляет 18 метров в секунду, при порывах – до 25. Давление – 996 гектопаскалей. К этому часу оценки мощности тайфуна нет.
Французская полиция
5 июня, 01:33
Из-за сильных дождей во Франции погибла женщина, сообщает France Bleu
 
В миреЯпонияМиядзаки (префектура)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала