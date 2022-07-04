https://ria.ru/20220704/evakuatsiya-1799986005.html

В одной из японских префектур объявили эвакуацию

В одной из японских префектур объявили эвакуацию - РИА Новости, 04.07.2022

В одной из японских префектур объявили эвакуацию

Эвакуация объявлена для 17 тысяч жителей города Нитинан в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T04:36

2022-07-04T04:36

2022-07-04T04:36

в мире

япония

миядзаки (префектура)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155721/41/1557214172_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_2b050ef0a72ec62446d33f1eea976736.jpg

ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Эвакуация объявлена для 17 тысяч жителей города Нитинан в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK.Эвакуация объявлена в связи с обильными дождями, вызванными приближением тайфуна Aere, которому в Японии присвоен порядковый номер 4, и возросшей угрозой оползней.Это четвертый из пяти возможных уровень угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место.Утром в понедельник в префектуре Миядзаки выпало 37 миллиметров осадков в час.Тайфун с низкой скоростью, что продлевает его воздействие, движется с юга на север. Ожидается, что во вторник, достигнув западной оконечности острова Кюсю, он сменит направление и со вторника по четверг за исключением севера страны пройдет с запада на восток, затронув Токио. Скорость в центре составляет 18 метров в секунду, при порывах – до 25. Давление – 996 гектопаскалей. К этому часу оценки мощности тайфуна нет.

https://ria.ru/20220605/dozhdi-1793210709.html

япония

миядзаки (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, миядзаки (префектура)