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В России подтвердили более 250 случаев клещевого энцефалита с начала года - РИА Новости, 04.07.2022
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В России подтвердили более 250 случаев клещевого энцефалита с начала года
В России подтвердили более 250 случаев клещевого энцефалита с начала года - РИА Новости, 04.07.2022
В России подтвердили более 250 случаев клещевого энцефалита с начала года
Более 250 случаев клещевого вирусного энцефалита подтверждено в России в этом году, еще в ряде случаев диагноз ожидает подтверждения, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:32
2022-07-04T17:32
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 250 случаев клещевого вирусного энцефалита подтверждено в России в этом году, еще в ряде случаев диагноз ожидает подтверждения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Всего подтверждено 265 случаев клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период", - говорится в сообщении.По последним данным, в России в медицинские организации обратились около 315 тысяч пострадавших от укусов клещей, среди них 78 тысяч детей, уточнили в ведомстве. Количество обращений в медицинские организации находится на уровне среднемноголетних значений.Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Удмуртия, отметили в пресс-службе.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
17:32 04.07.2022
 
В России подтвердили более 250 случаев клещевого энцефалита с начала года

Роспотребнадзор: в России подтвердили 265 случаев клещевого энцефалита с начала года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 250 случаев клещевого вирусного энцефалита подтверждено в России в этом году, еще в ряде случаев диагноз ожидает подтверждения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Всего подтверждено 265 случаев клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период", - говорится в сообщении.
По последним данным, в России в медицинские организации обратились около 315 тысяч пострадавших от укусов клещей, среди них 78 тысяч детей, уточнили в ведомстве. Количество обращений в медицинские организации находится на уровне среднемноголетних значений.
Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Удмуртия, отметили в пресс-службе.
Клещ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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