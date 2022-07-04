В России подтвердили более 250 случаев клещевого энцефалита с начала года
Роспотребнадзор: в России подтвердили 265 случаев клещевого энцефалита с начала года
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 250 случаев клещевого вирусного энцефалита подтверждено в России в этом году, еще в ряде случаев диагноз ожидает подтверждения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Всего подтверждено 265 случаев клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период", - говорится в сообщении.
По последним данным, в России в медицинские организации обратились около 315 тысяч пострадавших от укусов клещей, среди них 78 тысяч детей, уточнили в ведомстве. Количество обращений в медицинские организации находится на уровне среднемноголетних значений.
Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Удмуртия, отметили в пресс-службе.
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