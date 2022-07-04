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В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/elektrichestvo-1800222657.html
В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов
В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов - РИА Новости, 04.07.2022
В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов была отключена 251 трансформаторная подстанция, 47,5 тысячи абонентов в нескольких микрорайонах РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:21
2022-07-04T22:21
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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донбасс
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов была отключена 251 трансформаторная подстанция, 47,5 тысячи абонентов в нескольких микрорайонах города остались без электроснабжения.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".
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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
22:21 04.07.2022
 
В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов

Мэр Донецка Кулемзин: 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов была отключена 251 трансформаторная подстанция, 47,5 тысячи абонентов в нескольких микрорайонах города остались без электроснабжения.
"В результате боевых действий отключена 251 трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остались 47550 абонентов в микрорайонах Текстильщик, Мирный, Солнечный", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".
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