https://ria.ru/20220704/elektrichestvo-1800222657.html

В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов

В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов - РИА Новости, 04.07.2022

В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов была отключена 251 трансформаторная подстанция, 47,5 тысячи абонентов в нескольких микрорайонах РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T22:21

2022-07-04T22:21

2022-07-04T22:21

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов была отключена 251 трансформаторная подстанция, 47,5 тысячи абонентов в нескольких микрорайонах города остались без электроснабжения.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".

https://ria.ru/20220704/borovskoe-1800104811.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс