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В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов
В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов - РИА Новости, 04.07.2022
В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов была отключена 251 трансформаторная подстанция, 47,5 тысячи абонентов в нескольких микрорайонах РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:21
2022-07-04T22:21
2022-07-04T22:21
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов была отключена 251 трансформаторная подстанция, 47,5 тысячи абонентов в нескольких микрорайонах города остались без электроснабжения.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".
https://ria.ru/20220704/borovskoe-1800104811.html
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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
В Донецке 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов
Мэр Донецка Кулемзин: 47,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за обстрелов ВСУ