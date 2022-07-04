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Украинский министр попросил у Запада средства на восстановление экологии - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/ekologiya-1800206813.html
Украинский министр попросил у Запада средства на восстановление экологии
Украинский министр попросил у Запада средства на восстановление экологии - РИА Новости, 04.07.2022
Украинский министр попросил у Запада средства на восстановление экологии
Украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на организованной Киевом международной конференции по вопросам восстановления... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:35
2022-07-04T20:35
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
киев
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на организованной Киевом международной конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано заявил о необходимости инвестировать 25 миллиардов евро на восстановление экологии и инфраструктуры страны.Чиновник заявил, что на текущий момент в результате спецоперации РФ Украина потеряла контроль над тремя миллионами гектаров лесных территорий, а также около сорока нефтебаз."Для того, чтобы восстановить живую природу Украины, восстановить инфраструктуру и сделать ее лучше, необходимы инвестиции более 25 миллиардов евро", - сказал Стрелец. Его выступление транслировал YouTube-канал Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (DFAE).Украинский министр уточнил, что международные партнеры уже сейчас могут инвестировать в проекты восстановления Украины, создать равные возможности для Киева как европейского партнера в сфере финансов, знаний, доступа к технологиям и рынкам.Также Стрелец заявил, что страны Запада могут оказать финансовую и материальную помощь в разминировании территорий Украины и утилизации отходов войны.В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Как сообщалось ранее, участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800169127.html
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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владимир путин, украина, россия, киев, в мире
20:35 04.07.2022
 
Украинский министр попросил у Запада средства на восстановление экологии

Украинский министр Стрелец попросил у Запада 25 миллиардов евро на восстановление экологии

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на организованной Киевом международной конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано заявил о необходимости инвестировать 25 миллиардов евро на восстановление экологии и инфраструктуры страны.
Чиновник заявил, что на текущий момент в результате спецоперации РФ Украина потеряла контроль над тремя миллионами гектаров лесных территорий, а также около сорока нефтебаз.
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"Для того, чтобы восстановить живую природу Украины, восстановить инфраструктуру и сделать ее лучше, необходимы инвестиции более 25 миллиардов евро", - сказал Стрелец. Его выступление транслировал YouTube-канал Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (DFAE).
Украинский министр уточнил, что международные партнеры уже сейчас могут инвестировать в проекты восстановления Украины, создать равные возможности для Киева как европейского партнера в сфере финансов, знаний, доступа к технологиям и рынкам.
Также Стрелец заявил, что страны Запада могут оказать финансовую и материальную помощь в разминировании территорий Украины и утилизации отходов войны.
В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Как сообщалось ранее, участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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