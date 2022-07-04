В ДР Конго завершилась 14-я вспышка лихорадки Эбола
Власти ДР Конго сообщили о завершении 14-й вспышки лихорадки Эбола в городе Мбандаке
© AP Photo / Jerome DelayБольница в ДР Конго
© AP Photo / Jerome Delay
Больница в ДР Конго. Архивное фото
ЦЮРИХ, 4 июл - РИА Новости. Завершилась четырнадцатая вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в городе Мбандаке в Демократической республике Конго в апреле этого года, говорится в заявлении регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Африки.
"Демократическая республика Конго сегодня объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола, вспыхнувшей менее трех месяцев назад в Мбандаке, столице Экваториальной провинции на северо-западе страны. Это была третья вспышка в этой провинции с 2018 года и 14-я в целом по стране", - сообщило бюро ВОЗ.
Согласно заявлению, в результате вспышки умерли пять человек. По данным ВОЗ, во время 14-й вспышки Эболы были вакцинированы в общей сложности 2104 человека.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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