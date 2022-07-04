https://ria.ru/20220704/ebola-1800123127.html

В ДР Конго завершилась 14-я вспышка лихорадки Эбола

В ДР Конго завершилась 14-я вспышка лихорадки Эбола - РИА Новости, 04.07.2022

В ДР Конго завершилась 14-я вспышка лихорадки Эбола

Завершилась четырнадцатая вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в городе Мбандаке в Демократической республике Конго в апреле этого года, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:06

2022-07-04T15:06

2022-07-04T15:06

в мире

демократическая республика конго

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598202155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd172c9803b57a7af1a3c40d1c7a7e3b.jpg

ЦЮРИХ, 4 июл - РИА Новости. Завершилась четырнадцатая вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в городе Мбандаке в Демократической республике Конго в апреле этого года, говорится в заявлении регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Африки."Демократическая республика Конго сегодня объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола, вспыхнувшей менее трех месяцев назад в Мбандаке, столице Экваториальной провинции на северо-западе страны. Это была третья вспышка в этой провинции с 2018 года и 14-я в целом по стране", - сообщило бюро ВОЗ.Согласно заявлению, в результате вспышки умерли пять человек. По данным ВОЗ, во время 14-й вспышки Эболы были вакцинированы в общей сложности 2104 человека.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

https://ria.ru/20220519/ebola-1789452416.html

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, демократическая республика конго, воз