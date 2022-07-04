https://ria.ru/20220704/dozhdi-1800056442.html

Синоптик предупредила москвичей о дождях и грозах в течение недели

Синоптик предупредила москвичей о дождях и грозах в течение недели - РИА Новости, 04.07.2022

Синоптик предупредила москвичей о дождях и грозах в течение недели

Дожди, грозы и до 32 градусов жары ожидают москвичей на текущей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:07

2022-07-04T12:07

2022-07-04T12:07

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дожди, грозы и до 32 градусов жары ожидают москвичей на текущей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Позднякова отметила, что в понедельник в столице сохранится очень жаркая для города погода. Осадков не ожидается, воздух прогреется до 30-32 градусов, ветер будет дуть северный, 5-10 метров в секунду."Пятого числа, при переменной облачности, ночью существенных осадков не ожидается. Днем уже местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха останется высокой и ночью, и днем. Дневная температура составит плюс 29-31 градусов. При грозе возможны порывы юго-западного ветра до 12-17 метров в секунду",- рассказала Позднякова.По словам синоптика, в среду к столице будет приближаться холодный атмосферный фронт. Местами днем возможен кратковременный дождь, дневная температура в Москве составит плюс 27-29 градусов, в Московской области - плюс 25-30 градусов.Позднякова отметила, что смена процесса произойдет в четверг. Столицу пересечет холодный атмосферный фронт. Он будет выражен в увеличении облачности, в более интенсивных дождях и смене направления ветра на северо-западный. Дневная температура составит плюс 25-27 градусов."Восьмого числа дневная температура будет на 1-2 градуса ниже, 24-26 градусов. То есть если в начале недели температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов, то 8 и 9 числа температура воздуха останется выше нормы, но на 2-3 градуса",- добавила Позднякова.

https://ria.ru/20220704/pogoda-1799985176.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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