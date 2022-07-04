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Бочкарев: дороги в деловом центре "Коммунарка" достроят в 2023 году - РИА Новости, 04.07.2022
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Бочкарев: дороги в деловом центре "Коммунарка" достроят в 2023 году
Бочкарев: дороги в деловом центре "Коммунарка" достроят в 2023 году - РИА Новости, 04.07.2022
Бочкарев: дороги в деловом центре "Коммунарка" достроят в 2023 году
Строительство дорожной сети административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве планируется завершить в 2023 году, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:11
2022-07-04T14:12
стройкомплекс москвы
коммунарка (москва)
калужское шоссе
экономика
андрей бочкарев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Строительство дорожной сети административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве планируется завершить в 2023 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Административно-деловой центр в Коммунарке – настоящий мегапроект, по своим масштабам сопоставимый с "Сити". Большой объем деловых, коммерческих и жилых площадей требует хорошего транспортного обеспечения. Именно поэтому здесь ведется активное дорожное строительство", - отметил он.По его словам, за прошедшие годы здесь уже построено четыре дорожных участка, в том числе путепроводы над магистралью Солнцево-Бутово-Видное общей протяженностью почти 5 километров.Заммэра добавил, что в этом и следующем году построят еще примерно 13 километров ворог, включая мост через реку Сосенка, путепроводы над Калужским шоссе, а также внутриквартальные проезды.АДЦ "Коммунарка" займет 550 гектаров, на которых предполагается возвести 7,3 миллиона квадратных метров недвижимости: 1,2 миллиона "квадратов" жилья и 6,1 миллиона "квадратов" общественно-деловой застройки.
https://ria.ru/20220323/kommunarka-1779584383.html
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стройкомплекс москвы, коммунарка (москва), калужское шоссе, экономика, андрей бочкарев
14:11 04.07.2022 (обновлено: 14:12 04.07.2022)
 

Бочкарев: дороги в деловом центре "Коммунарка" достроят в 2023 году

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев
Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Строительство дорожной сети административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве планируется завершить в 2023 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Административно-деловой центр в Коммунарке – настоящий мегапроект, по своим масштабам сопоставимый с "Сити". Большой объем деловых, коммерческих и жилых площадей требует хорошего транспортного обеспечения. Именно поэтому здесь ведется активное дорожное строительство", - отметил он.
По его словам, за прошедшие годы здесь уже построено четыре дорожных участка, в том числе путепроводы над магистралью Солнцево-Бутово-Видное общей протяженностью почти 5 километров.
Заммэра добавил, что в этом и следующем году построят еще примерно 13 километров ворог, включая мост через реку Сосенка, путепроводы над Калужским шоссе, а также внутриквартальные проезды.
АДЦ "Коммунарка" займет 550 гектаров, на которых предполагается возвести 7,3 миллиона квадратных метров недвижимости: 1,2 миллиона "квадратов" жилья и 6,1 миллиона "квадратов" общественно-деловой застройки.
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Стройкомплекс МосквыКоммунарка (Москва)Калужское шоссеЭкономикаАндрей Бочкарев
 
 
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