https://ria.ru/20220704/dorogi-1800104687.html

Бочкарев: дороги в деловом центре "Коммунарка" достроят в 2023 году

Бочкарев: дороги в деловом центре "Коммунарка" достроят в 2023 году - РИА Новости, 04.07.2022

Бочкарев: дороги в деловом центре "Коммунарка" достроят в 2023 году

Строительство дорожной сети административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве планируется завершить в 2023 году, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:11

2022-07-04T14:11

2022-07-04T14:12

стройкомплекс москвы

коммунарка (москва)

калужское шоссе

экономика

андрей бочкарев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Строительство дорожной сети административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве планируется завершить в 2023 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Административно-деловой центр в Коммунарке – настоящий мегапроект, по своим масштабам сопоставимый с "Сити". Большой объем деловых, коммерческих и жилых площадей требует хорошего транспортного обеспечения. Именно поэтому здесь ведется активное дорожное строительство", - отметил он.По его словам, за прошедшие годы здесь уже построено четыре дорожных участка, в том числе путепроводы над магистралью Солнцево-Бутово-Видное общей протяженностью почти 5 километров.Заммэра добавил, что в этом и следующем году построят еще примерно 13 километров ворог, включая мост через реку Сосенка, путепроводы над Калужским шоссе, а также внутриквартальные проезды.АДЦ "Коммунарка" займет 550 гектаров, на которых предполагается возвести 7,3 миллиона квадратных метров недвижимости: 1,2 миллиона "квадратов" жилья и 6,1 миллиона "квадратов" общественно-деловой застройки.

https://ria.ru/20220323/kommunarka-1779584383.html

коммунарка (москва)

калужское шоссе

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Алёна Пава

стройкомплекс москвы, коммунарка (москва), калужское шоссе, экономика, андрей бочкарев