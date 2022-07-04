https://ria.ru/20220704/donetsk-1800193677.html
Украинские войска вновь обстреляли два района Донецка
Украинские войска вновь обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли два района Донецка
Украинские войска в 19.00 выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:20
2022-07-04T19:20
2022-07-04T19:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
нато
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Немногим ранее в понедельник украинские войска уже выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по этим же районам столицы ДНР.Также в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о ранении двух мирных жителей Донецка в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220704/truboprovod-1800192574.html
донецкая народная республика
донбасс
украина
донецк (днр)
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донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, нато, украина, донецк (днр)
19:20 04.07.2022 (обновлено: 19:22 04.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли два района Донецка
В ДНР сообщили об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ