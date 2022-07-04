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Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:13

2022-07-04T19:13

2022-07-04T19:14

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220704/rezervisty-1800186636.html

донецк (днр)

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донецк (днр), украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины