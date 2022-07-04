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Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:13
2022-07-04T19:13
2022-07-04T19:14
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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донецк (днр), украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
19:13 04.07.2022 (обновлено: 19:14 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по двум районам Донецка десять снарядов