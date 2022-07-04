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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:00
2022-07-04T19:00
2022-07-04T19:00
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
нато
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220704/dnr-1800065388.html
донецк (днр)
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донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика, донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра