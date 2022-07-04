https://ria.ru/20220704/donetsk-1800151930.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:47
2022-07-04T16:47
2022-07-04T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
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нато
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800143121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
16:47 04.07.2022 (обновлено: 17:02 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка