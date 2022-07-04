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Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800144463.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Украинские войска второй раз за десять минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:23
2022-07-04T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска второй раз за десять минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, обстрелу также подверглась Ясиноватая, украинские войска выпустили по населенному пункту пять снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800143121.html
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800082743.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
16:23 04.07.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска второй раз за десять минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 16:20Специальная военная операция на Украине
ВСУ вновь выпустили по Донецку снаряды калибра 155 миллиметров
По данным ведомства, обстрелу также подверглась Ясиноватая, украинские войска выпустили по населенному пункту пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 13:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Урагана"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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