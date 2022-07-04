https://ria.ru/20220704/donetsk-1800143121.html
ВСУ вновь выпустили по Донецку снаряды калибра 155 миллиметров
ВСУ вновь выпустили по Донецку снаряды калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 04.07.2022
ВСУ вновь выпустили по Донецку снаряды калибра 155 миллиметров
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:20
2022-07-04T16:20
2022-07-04T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220704/donbass-1800126928.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
ВСУ вновь выпустили по Донецку снаряды калибра 155 миллиметров
В ДНР заявили, что ВСУ вновь выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 155 миллиметров