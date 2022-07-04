https://ria.ru/20220704/donetsk-1800132808.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2022

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

Украинские войска в 15.15 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в результате обстрела Петровского... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:43

2022-07-04T15:43

2022-07-04T15:55

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.15 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в результате обстрела Петровского района пострадала женщина, сообщили в Донецкой Народной Республике.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР в свою очередь сообщил, что в Петровском районе из-за обстрела пострадала женщина."ВФУ ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка. При обстреле с позиций украинских боевиков по улице Глазунова ранение получила мирная жительница", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220703/oruzhie-1799930299.html

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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина