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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800132808.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
Украинские войска в 15.15 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в результате обстрела Петровского... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:43
2022-07-04T15:55
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.15 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в результате обстрела Петровского района пострадала женщина, сообщили в Донецкой Народной Республике.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР в свою очередь сообщил, что в Петровском районе из-за обстрела пострадала женщина."ВФУ ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка. При обстреле с позиций украинских боевиков по улице Глазунова ранение получила мирная жительница", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
15:43 04.07.2022 (обновлено: 15:55 04.07.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в одном из районов Донецка
Последствия обстрела в одном из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в одном из районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.15 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в результате обстрела Петровского района пострадала женщина, сообщили в Донецкой Народной Республике.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР в свою очередь сообщил, что в Петровском районе из-за обстрела пострадала женщина.
"ВФУ ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка. При обстреле с позиций украинских боевиков по улице Глазунова ранение получила мирная жительница", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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