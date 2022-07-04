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Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800078625.html
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:04
2022-07-04T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:45 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в понедельник, по данным ведомства, украинские войска несколько раз обстреляли указанный район снарядами калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800082743.html
https://ria.ru/20220704/dnr-1800065388.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
13:04 04.07.2022 (обновлено: 13:23 04.07.2022)
 
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:45 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
13:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Урагана"
Ранее в понедельник, по данным ведомства, украинские войска несколько раз обстреляли указанный район снарядами калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) Гвоздика в районе Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
12:29Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ДНР сковала маневры украинских войск в районе Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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