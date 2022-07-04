13:04 04.07.2022 (обновлено: 13:23 04.07.2022)
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:45 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее в понедельник, по данным ведомства, украинские войска несколько раз обстреляли указанный район снарядами калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.