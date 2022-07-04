https://ria.ru/20220704/donetsk-1800078625.html

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:04

2022-07-04T13:04

2022-07-04T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:45 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в понедельник, по данным ведомства, украинские войска несколько раз обстреляли указанный район снарядами калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800082743.html

https://ria.ru/20220704/dnr-1800065388.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика