https://ria.ru/20220704/donetsk-1800069582.html

Украинские войска выпустили по ДНР уже более 280 боеприпасов

Украинские войска выпустили по ДНР уже более 280 боеприпасов - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска выпустили по ДНР уже более 280 боеприпасов

Украинские войска к 12.15 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики уже более 280 боеприпасов, включая ракеты РСЗО "Град", сообщило в понедельник РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:38

2022-07-04T12:38

2022-07-04T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg

ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска к 12.15 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики уже более 280 боеприпасов, включая ракеты РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За сегодняшний день по состоянию на 12.15 (совпадает с мск - ред.) противник выпустил 283 боеприпаса различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 152 и 122 миллиметра", - сообщило в представительство ДНР в своем Telegram-канале.Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что за минувшие стуки украинские войска выпустили по ДНР более 270 снарядов.

https://ria.ru/20220704/dnr-1800065388.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика