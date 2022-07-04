https://ria.ru/20220704/donetsk-1800069582.html
Украинские войска выпустили по ДНР уже более 280 боеприпасов
Украинские войска выпустили по ДНР уже более 280 боеприпасов - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска выпустили по ДНР уже более 280 боеприпасов
Украинские войска к 12.15 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики уже более 280 боеприпасов, включая ракеты РСЗО "Град", сообщило в понедельник РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:38
2022-07-04T12:38
2022-07-04T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска к 12.15 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики уже более 280 боеприпасов, включая ракеты РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За сегодняшний день по состоянию на 12.15 (совпадает с мск - ред.) противник выпустил 283 боеприпаса различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 152 и 122 миллиметра", - сообщило в представительство ДНР в своем Telegram-канале.Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что за минувшие стуки украинские войска выпустили по ДНР более 270 снарядов.
https://ria.ru/20220704/dnr-1800065388.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_62017cc0200ca70ff713cc62ebff533d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили по ДНР уже более 280 боеприпасов
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по территории ДНР более 280 боеприпасов за день