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Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:20
2022-07-04T12:20
2022-07-04T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.35 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов
В ДНР заявили. что ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 152 миллиметра