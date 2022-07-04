https://ria.ru/20220704/donetsk-1800037654.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:10
2022-07-04T11:10
2022-07-04T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило в представительство ДНР в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка