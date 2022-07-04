https://ria.ru/20220704/donbass-1800158990.html
Украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую
Украинские войска в понедельник обстреляли из артиллерии населенный пункт Байрак и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:17
2022-07-04T17:17
2022-07-04T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
авдеевка
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ДОНЕЦК, 4 июля – РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли из артиллерии населенный пункт Байрак и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска в понедельник выпустили по территории ДНР к 15.00 мск уже более 400 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Град"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Кодема – Байрак: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.25 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Авдеевка - Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800151930.html
https://ria.ru/20220704/donbass-1800126928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка
Украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую из артиллерии