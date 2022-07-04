Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donbass-1800158990.html
Украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую
Украинские войска в понедельник обстреляли из артиллерии населенный пункт Байрак и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:17
2022-07-04T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 4 июля – РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли из артиллерии населенный пункт Байрак и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска в понедельник выпустили по территории ДНР к 15.00 мск уже более 400 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Град"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Кодема – Байрак: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.25 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Авдеевка - Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800151930.html
https://ria.ru/20220704/donbass-1800126928.html
донецкая народная республика
ясиноватая
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка
17:17 04.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Байрак и Ясиноватую из артиллерии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июля – РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли из артиллерии населенный пункт Байрак и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска в понедельник выпустили по территории ДНР к 15.00 мск уже более 400 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Град".
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
16:47Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли два района Донецка
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Кодема – Байрак: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.25 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Авдеевка - Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Собранные после обстрела осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
15:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала