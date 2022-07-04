https://ria.ru/20220704/donbass-1800126928.html

Украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую

Украинские войска в понедельник за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра по... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:23

2022-07-04T15:23

2022-07-04T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке и по пять снарядов того же калибра по Яковлевке и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 12.55 - н.п. Авдеевка – н.п. Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 13.05 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800082743.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина