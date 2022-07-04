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Украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donbass-1800126928.html
Украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска в понедельник за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра по... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:23
2022-07-04T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке и по пять снарядов того же калибра по Яковлевке и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 12.55 - н.п. Авдеевка – н.п. Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 13.05 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина
15:23 04.07.2022 (обновлено: 15:28 04.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Еленовку, Яковлевку и Ясиноватую

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСобранные после обстрела осколки снаряда
Собранные после обстрела осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Собранные после обстрела осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке и по пять снарядов того же калибра по Яковлевке и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 12.55 - н.п. Авдеевка – н.п. Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 13.05 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяУкраина
 
 
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