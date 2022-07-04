https://ria.ru/20220704/donbass-1800099518.html

Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе

Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2022

Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин доложили ему о ходе выполнения поставленных... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:53

2022-07-04T13:53

2022-07-04T13:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин доложили ему о ходе выполнения поставленных перед ними задачи и свои предложения по ситуации в Донбассе."Как вы знаете, генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня тоже о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитиям наступательных операций", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.Также президент отметил, что министерство обороны и Генштаб "имеют в виду все предложения командиров на местах".

https://ria.ru/20220704/geroi-1800093356.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, донбасс, вооруженные силы рф