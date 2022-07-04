https://ria.ru/20220704/donbass-1800099518.html
Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе
Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2022
Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин доложили ему о ходе выполнения поставленных... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:53
2022-07-04T13:53
2022-07-04T13:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин доложили ему о ходе выполнения поставленных перед ними задачи и свои предложения по ситуации в Донбассе."Как вы знаете, генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня тоже о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитиям наступательных операций", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.Также президент отметил, что министерство обороны и Генштаб "имеют в виду все предложения командиров на местах".
https://ria.ru/20220704/geroi-1800093356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донбасс, вооруженные силы рф
13:53 04.07.2022 (обновлено: 13:59 04.07.2022)
Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе
Генерал-полковник Лапин и генерал армии Суровикин доложили Путину о ситуации в Донбассе