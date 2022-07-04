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Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donbass-1800099518.html
Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе
Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2022
Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин доложили ему о ходе выполнения поставленных... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:53
2022-07-04T13:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин доложили ему о ходе выполнения поставленных перед ними задачи и свои предложения по ситуации в Донбассе."Как вы знаете, генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня тоже о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитиям наступательных операций", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.Также президент отметил, что министерство обороны и Генштаб "имеют в виду все предложения командиров на местах".
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владимир путин, донбасс, вооруженные силы рф
13:53 04.07.2022 (обновлено: 13:59 04.07.2022)
 
Командующие ВС России доложили Путину о ситуации в Донбассе

Генерал-полковник Лапин и генерал армии Суровикин доложили Путину о ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин доложили ему о ходе выполнения поставленных перед ними задачи и свои предложения по ситуации в Донбассе.
"Как вы знаете, генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня тоже о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитиям наступательных операций", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
Также президент отметил, что министерство обороны и Генштаб "имеют в виду все предложения командиров на местах".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 13:37Специальная военная операция на Украине
Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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