https://ria.ru/20220704/donbass-1800048928.html

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска в 10.40 мск выпустили по Гольмовскому в ДНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:45

2022-07-04T11:45

2022-07-04T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

горловский городской совет

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 мск выпустили по Гольмовскому в ДНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Гольмовский входит в состав Горловского городского совета. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 9.40 мск обстреляли Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что число пострадавших из-за обстрела Гольмовского возросло до пяти, погибла женщина."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство ДНР в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220704/donetsk-1800043917.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван приходько, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, горловский городской совет