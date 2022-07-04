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Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска в 10.40 мск выпустили по Гольмовскому в ДНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:45
2022-07-04T11:45
2022-07-04T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
горловский городской совет
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 мск выпустили по Гольмовскому в ДНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Гольмовский входит в состав Горловского городского совета. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 9.40 мск обстреляли Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что число пострадавших из-за обстрела Гольмовского возросло до пяти, погибла женщина."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800043917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иван приходько, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, горловский городской совет
11:45 04.07.2022 (обновлено: 11:47 04.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Гольмовскому 20 ракет из "Града"