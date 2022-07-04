https://ria.ru/20220704/donbass-1800037973.html

Из-за обстрела Гольмовского со стороны ВСУ погибла женщина

Из-за обстрела Гольмовского со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2022

Из-за обстрела Гольмовского со стороны ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в Гольмовском в Донецкой Народной Республике из-за обстрела, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:11

2022-07-04T11:11

2022-07-04T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловский городской совет

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Женщина погибла в Гольмовском в Донецкой Народной Республике из-за обстрела, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Гольмовский входит в состав Горловского городского совета."В результате вооруженной агрессии украинских националистов по улице Советской Армии, 9/4 погибла мирная жительница поселка городского типа Гольмовского", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 9.40 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220704/donbass-1800020686.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, горловский городской совет