https://ria.ru/20220704/donbass-1800037973.html
Из-за обстрела Гольмовского со стороны ВСУ погибла женщина
Из-за обстрела Гольмовского со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2022
Из-за обстрела Гольмовского со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла в Гольмовском в Донецкой Народной Республике из-за обстрела, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:11
2022-07-04T11:11
2022-07-04T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловский городской совет
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Женщина погибла в Гольмовском в Донецкой Народной Республике из-за обстрела, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Гольмовский входит в состав Горловского городского совета."В результате вооруженной агрессии украинских националистов по улице Советской Армии, 9/4 погибла мирная жительница поселка городского типа Гольмовского", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 9.40 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220704/donbass-1800020686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловский городской совет
Из-за обстрела Гольмовского со стороны ВСУ погибла женщина
Мэр Горловки Приходько: из-за обстрела Гольмовского со стороны ВСУ погибла женщина