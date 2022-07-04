https://ria.ru/20220704/donbass-1800034473.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града"

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града" - РИА Новости, 04.07.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града"

Военные Донецкой Народной Республики и РФ за прошедшие сутки уничтожили две установки "Град", три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:01

2022-07-04T11:01

2022-07-04T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики и РФ за прошедшие сутки уничтожили две установки "Град", три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава украинских войск, сообщает народная милиция республики."️Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.Отмечается, что были подавлены две огневые точки противника в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка