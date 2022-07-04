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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града" - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града"
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града" - РИА Новости, 04.07.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града"
Военные Донецкой Народной Республики и РФ за прошедшие сутки уничтожили две установки "Град", три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:01
2022-07-04T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики и РФ за прошедшие сутки уничтожили две установки "Град", три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава украинских войск, сообщает народная милиция республики."️Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.Отмечается, что были подавлены две огневые точки противника в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
авдеевка
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка
11:01 04.07.2022
 
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града"

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 украинских военных и два "Града"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) Гвоздика в районе Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики и РФ за прошедшие сутки уничтожили две установки "Град", три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава украинских войск, сообщает народная милиция республики.
"️Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.
Отмечается, что были подавлены две огневые точки противника в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
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