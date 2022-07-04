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Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donbass-1800032700.html
Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики
Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики - РИА Новости, 04.07.2022
Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики
Украинские силы могут попытаться "отвоевать" территории ЛНР после взятия союзными силами Лисичанска, но им это сделать не дадут, заявил глава Луганской Народной РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:56
2022-07-04T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сергей шойгу
лисичанск
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские силы могут попытаться "отвоевать" территории ЛНР после взятия союзными силами Лисичанска, но им это сделать не дадут, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава ЛНР отметил, что союзные силы обладают достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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Силы Народной милиции ЛНР на окраинах Северодонецка
Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе. Украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.
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в мире, луганская народная республика, сергей шойгу, лисичанск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, леонид пасечник
10:56 04.07.2022 (обновлено: 12:01 04.07.2022)
 
Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики

Глава ЛНР Пасечник: силам ВСУ не позволят отвоевать территории народной республики

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУстановка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские силы могут попытаться "отвоевать" территории ЛНР после взятия союзными силами Лисичанска, но им это сделать не дадут, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ЛНР отметил, что союзные силы обладают достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого.
"По поводу того, что не исключена работа диверсионно-террористических групп здесь, то, конечно, это более сложная задача, потому что заходят под видом гражданских, под видом беженцев, поэтому в этом направлении нами тоже организована работа", - добавил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСергей ШойгуЛисичанскРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛеонид Пасечник
 
 
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