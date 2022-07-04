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Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики

Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики - РИА Новости, 04.07.2022

Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики

Украинские силы могут попытаться "отвоевать" территории ЛНР после взятия союзными силами Лисичанска, но им это сделать не дадут, заявил глава Луганской Народной РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:56

2022-07-04T10:56

2022-07-04T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сергей шойгу

лисичанск

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские силы могут попытаться "отвоевать" территории ЛНР после взятия союзными силами Лисичанска, но им это сделать не дадут, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава ЛНР отметил, что союзные силы обладают достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

россия

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Силы Народной милиции ЛНР на окраинах Северодонецка Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе. Украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули. 2022-07-04T10:56 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сергей шойгу, лисичанск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, леонид пасечник