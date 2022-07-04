10:56 04.07.2022 (обновлено: 12:01 04.07.2022)
Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики
Глава ЛНР Пасечник: силам ВСУ не позволят отвоевать территории народной республики
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУстановка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские силы могут попытаться "отвоевать" территории ЛНР после взятия союзными силами Лисичанска, но им это сделать не дадут, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ЛНР отметил, что союзные силы обладают достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого.
"По поводу того, что не исключена работа диверсионно-террористических групп здесь, то, конечно, это более сложная задача, потому что заходят под видом гражданских, под видом беженцев, поэтому в этом направлении нами тоже организована работа", - добавил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".