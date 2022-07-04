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Украинские войска обстреляли Александровку и Гольмовский - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donbass-1800020686.html
Украинские войска обстреляли Александровку и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Александровку и Гольмовский - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Александровку и Гольмовский
Украинские войска за пять минут выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Александровке и три снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому, погибла... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:26
2022-07-04T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Александровке и три снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому, погибла женщина, заявили в Донецкой Народной Республике."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка – населенный пункт Александровка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, 09.35 - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации в своем Telegram-канале.Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в Александровке на улице Ленина из-за обстрела погибла женщина.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:26 04.07.2022 (обновлено: 10:37 04.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Александровку и Гольмовский

В ДНР заявили, ВСУ обстреляли Александровку и Гольмовский, погибла женщина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Александровке и три снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому, погибла женщина, заявили в Донецкой Народной Республике.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка – населенный пункт Александровка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, 09.35 - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации в своем Telegram-канале.
Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в Александровке на улице Ленина из-за обстрела погибла женщина.
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