https://ria.ru/20220704/donbass-1800020686.html

Украинские войска обстреляли Александровку и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Александровку и Гольмовский - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Александровку и Гольмовский

Украинские войска за пять минут выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Александровке и три снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому, погибла... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:26

2022-07-04T10:26

2022-07-04T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Александровке и три снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому, погибла женщина, заявили в Донецкой Народной Республике."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка – населенный пункт Александровка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, 09.35 - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации в своем Telegram-канале.Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в Александровке на улице Ленина из-за обстрела погибла женщина.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800021681.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина