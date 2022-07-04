https://ria.ru/20220704/donbass-1800012651.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:57
2022-07-04T09:57
2022-07-04T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красногоровка
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее, в 8.45 мск, украинские войска выпустили по Александровке семь снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800005457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, красногоровка
09:57 04.07.2022 (обновлено: 09:59 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 12 снарядов по Александровке