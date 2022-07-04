https://ria.ru/20220704/donbass-1800012651.html

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:57

2022-07-04T09:57

2022-07-04T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

красногоровка

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее, в 8.45 мск, украинские войска выпустили по Александровке семь снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220704/donetsk-1800005457.html

украина

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, красногоровка