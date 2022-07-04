https://ria.ru/20220704/donbass-1799993272.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли село Яковлевка в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T08:39
2022-07-04T08:39
2022-07-04T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Яковлевка в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220704/obstrel-1799991972.html
украина
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Яковлевке шесть снарядов