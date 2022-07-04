https://ria.ru/20220704/donbass-1799993272.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли село Яковлевка в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T08:39

2022-07-04T08:39

2022-07-04T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Яковлевка в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1799991972.html

украина

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, авдеевка