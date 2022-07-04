https://ria.ru/20220704/donbass-1799992717.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T08:28
2022-07-04T08:28
2022-07-04T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220704/obstrel-1799991972.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов