https://ria.ru/20220704/dnr-1800215332.html

В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022

В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ

Три человека погибли, 27 получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР в понедельник, говорится в сообщении штаба территориальной... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:27

2022-07-04T21:27

2022-07-04T21:27

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Три человека погибли, 27 получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР в понедельник, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.В понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска за четыре часа - с 15.00 до 19.00 - выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

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украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины