Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/dnr-1800197813.html
ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по ДНР
ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:42
2022-07-04T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_92:459:2917:2048_1920x0_80_0_0_6436de0fb2521b197440c8ab75d314e9.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.Отмечается, что "огонь велся по районам 12 населенных пунктов республики"."В результате обстрелов 17 мирных жителей получили ранение, также двое мирных жителей погибло. Повреждено 14 объектов гражданской инфраструктуры", - сообщается в заявлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_231:340:2509:2048_1920x0_80_0_0_99c833538f15fb51b6a0199644d4d0f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
19:42 04.07.2022 (обновлено: 19:43 04.07.2022)
 
ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по 12 населенным пунктам

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 500 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении.
Отмечается, что "огонь велся по районам 12 населенных пунктов республики".
"В результате обстрелов 17 мирных жителей получили ранение, также двое мирных жителей погибло. Повреждено 14 объектов гражданской инфраструктуры", - сообщается в заявлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала