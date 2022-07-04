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ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по ДНР

ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.07.2022

ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:42

2022-07-04T19:42

2022-07-04T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.Отмечается, что "огонь велся по районам 12 населенных пунктов республики"."В результате обстрелов 17 мирных жителей получили ранение, также двое мирных жителей погибло. Повреждено 14 объектов гражданской инфраструктуры", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр