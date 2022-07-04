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В ДНР за время эскалации погибли 215 мирных жителей
В ДНР за время эскалации погибли 215 мирных жителей - РИА Новости, 04.07.2022
В ДНР за время эскалации погибли 215 мирных жителей
Двести пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР за 138 дней эскалации, пострадал 2461 человек, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:52
2022-07-04T10:52
2022-07-04T10:59
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Двести пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР за 138 дней эскалации, пострадал 2461 человек, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 138 дней эскалации погибло 215 гражданских лиц, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Как отметили в ведомстве, на территории в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 997 гражданских, в том числе 77 детей. На освобожденной территории ранения получили 1466 гражданских, в том числе 83 ребенка."Всего: 2461, в том числе детей - 160", - добавили в ведомстве.За 138 дней эскалации представительство зафиксировало 5264 обстрела, из них с применением тяжелого вооружения – 4936. Всего украинские войска выпустили по территории республики 44 688 боеприпасов различного калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, днр, украина
10:52 04.07.2022 (обновлено: 10:59 04.07.2022)
В ДНР за время эскалации погибли 215 мирных жителей
В ДНР за время эскалации погибли 215 мирных жителей, пострадал 2461 человек
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости.
Двести пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР за 138 дней эскалации, пострадал 2461 человек, сообщило
в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 138 дней эскалации погибло 215 гражданских лиц, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Как отметили в ведомстве, на территории в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 997 гражданских, в том числе 77 детей. На освобожденной территории ранения получили 1466 гражданских, в том числе 83 ребенка.
"Всего: 2461, в том числе детей - 160", - добавили в ведомстве.
За 138 дней эскалации представительство зафиксировало 5264 обстрела, из них с применением тяжелого вооружения – 4936. Всего украинские войска выпустили по территории республики 44 688 боеприпасов различного калибра.