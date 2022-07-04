https://ria.ru/20220704/dnr-1800031271.html

В ДНР за время эскалации погибли 215 мирных жителей

В ДНР за время эскалации погибли 215 мирных жителей - РИА Новости, 04.07.2022

В ДНР за время эскалации погибли 215 мирных жителей

Двести пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР за 138 дней эскалации, пострадал 2461 человек, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:52

2022-07-04T10:52

2022-07-04T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg

ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Двести пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР за 138 дней эскалации, пострадал 2461 человек, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 138 дней эскалации погибло 215 гражданских лиц, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Как отметили в ведомстве, на территории в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 997 гражданских, в том числе 77 детей. На освобожденной территории ранения получили 1466 гражданских, в том числе 83 ребенка."Всего: 2461, в том числе детей - 160", - добавили в ведомстве.За 138 дней эскалации представительство зафиксировало 5264 обстрела, из них с применением тяжелого вооружения – 4936. Всего украинские войска выпустили по территории республики 44 688 боеприпасов различного калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина