https://ria.ru/20220704/dnr-1800028306.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов погибли пять мирных жителей
В ДНР за сутки из-за обстрелов погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 04.07.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей ДНР погибли за минувшие сутки из-за обстрелов, 20 пострадали, среди них четверо детей, сообщила в понедельник Народная милиция Донецкой... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:43
2022-07-04T10:43
2022-07-04T10:50
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей ДНР погибли за минувшие сутки из-за обстрелов, 20 пострадали, среди них четверо детей, сообщила в понедельник Народная милиция Донецкой народной республики."За прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил более 270 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120, 82-миллиметровых миномётов и АГС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В Народной милиции добавили, что огонь велся по районам 15 населённых пунктов республики."В результате обстрелов 20 мирных жителей получили ранения, из которых четверо детей, также пятеро мирных жителей погибли. Повреждено 34 жилых дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры", - добавили в Народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
10:43 04.07.2022 (обновлено: 10:50 04.07.2022)
В ДНР за сутки из-за обстрелов погибли пять мирных жителей
В ДНР за сутки из-за обстрелов погибли пять мирных жителей, 20 пострадали