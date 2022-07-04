Диверсионные группы попадают в ЛНР под видом беженцев, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник: диверсионные группы попадают в республику под видом беженцев
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Диверсионно-террористические группы попадают на территорию Луганской Народной Республики под видом гражданских лиц и беженцев, их весьма сложно выявить, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"По поводу того, что не исключена работа диверсионно-террористических групп на нашей территории, здесь, конечно же, это более сложная задача, потому что террористы на территорию заходят под видом гражданских, под видом беженцев и так далее", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Росиия-24".
При этом он отметил, что в республике организована работа по противодействию террористической угрозе. По его словам, "на этом направлении нами тоже организована работа: выполняет свои задачи министерство государственной безопасности, подразделения министерства внутренних дел, армии, Народной милиции ЛНР".
"Я думаю, что с этими устремлениями и направлениями действий противника мы также будем успешно бороться", - сказал глава республики.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".