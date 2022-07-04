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Диверсионные группы попадают в ЛНР под видом беженцев, заявил Пасечник - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/diversanty-1800049733.html
Диверсионные группы попадают в ЛНР под видом беженцев, заявил Пасечник
Диверсионные группы попадают в ЛНР под видом беженцев, заявил Пасечник - РИА Новости, 04.07.2022
Диверсионные группы попадают в ЛНР под видом беженцев, заявил Пасечник
Диверсионно-террористические группы попадают на территорию Луганской Народной Республики под видом гражданских лиц и беженцев, их весьма сложно выявить, заявил... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:50
2022-07-04T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
луганская народная республика
россия
лисичанск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Диверсионно-террористические группы попадают на территорию Луганской Народной Республики под видом гражданских лиц и беженцев, их весьма сложно выявить, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."По поводу того, что не исключена работа диверсионно-террористических групп на нашей территории, здесь, конечно же, это более сложная задача, потому что террористы на территорию заходят под видом гражданских, под видом беженцев и так далее", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Росиия-24".При этом он отметил, что в республике организована работа по противодействию террористической угрозе. По его словам, "на этом направлении нами тоже организована работа: выполняет свои задачи министерство государственной безопасности, подразделения министерства внутренних дел, армии, Народной милиции ЛНР"."Я думаю, что с этими устремлениями и направлениями действий противника мы также будем успешно бороться", - сказал глава республики.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220704/donbass-1800032700.html
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луганская народная республика
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в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, лисичанск, вооруженные силы рф
11:50 04.07.2022
 
Диверсионные группы попадают в ЛНР под видом беженцев, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник: диверсионные группы попадают в республику под видом беженцев

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Диверсионно-террористические группы попадают на территорию Луганской Народной Республики под видом гражданских лиц и беженцев, их весьма сложно выявить, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"По поводу того, что не исключена работа диверсионно-террористических групп на нашей территории, здесь, конечно же, это более сложная задача, потому что террористы на территорию заходят под видом гражданских, под видом беженцев и так далее", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Росиия-24".
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 10:56Специальная военная операция на Украине
Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР, заявил глава республики
При этом он отметил, что в республике организована работа по противодействию террористической угрозе. По его словам, "на этом направлении нами тоже организована работа: выполняет свои задачи министерство государственной безопасности, подразделения министерства внутренних дел, армии, Народной милиции ЛНР".
"Я думаю, что с этими устремлениями и направлениями действий противника мы также будем успешно бороться", - сказал глава республики.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 10:08Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ЛНР продолжит наступление после освобождения республики
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛисичанскВооруженные силы РФ
 
 
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