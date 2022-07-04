https://ria.ru/20220704/diversanty-1800049733.html

Диверсионные группы попадают в ЛНР под видом беженцев, заявил Пасечник

Диверсионные группы попадают в ЛНР под видом беженцев, заявил Пасечник - РИА Новости, 04.07.2022

Диверсионные группы попадают в ЛНР под видом беженцев, заявил Пасечник

Диверсионно-террористические группы попадают на территорию Луганской Народной Республики под видом гражданских лиц и беженцев, их весьма сложно выявить, заявил... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:50

2022-07-04T11:50

2022-07-04T11:50

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

луганская народная республика

россия

лисичанск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Диверсионно-террористические группы попадают на территорию Луганской Народной Республики под видом гражданских лиц и беженцев, их весьма сложно выявить, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."По поводу того, что не исключена работа диверсионно-террористических групп на нашей территории, здесь, конечно же, это более сложная задача, потому что террористы на территорию заходят под видом гражданских, под видом беженцев и так далее", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Росиия-24".При этом он отметил, что в республике организована работа по противодействию террористической угрозе. По его словам, "на этом направлении нами тоже организована работа: выполняет свои задачи министерство государственной безопасности, подразделения министерства внутренних дел, армии, Народной милиции ЛНР"."Я думаю, что с этими устремлениями и направлениями действий противника мы также будем успешно бороться", - сказал глава республики.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220704/donbass-1800032700.html

https://ria.ru/20220704/lnr-1800014464.html

луганская народная республика

россия

лисичанск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, лисичанск, вооруженные силы рф