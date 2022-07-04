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Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву - РИА Новости, 04.07.2022
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Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву
Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву - РИА Новости, 04.07.2022
Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву
Российские дипломаты, объявленные Софией persona non grata, покинули Болгарию и уже находятся в Москве, сообщило РИА Новости российское посольство в Болгарии. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:18
2022-07-04T13:23
болгария
россия
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские дипломаты, объявленные Софией persona non grata, покинули Болгарию и уже находятся в Москве, сообщило РИА Новости российское посольство в Болгарии."Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву", - сказал собеседник агентства.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.
https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799936249.html
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болгария, россия, политика
13:18 04.07.2022 (обновлено: 13:23 04.07.2022)
 
Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву

Российские дипломаты, объявленные персонами нон грата в Болгарии, прибыли в Москву

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские дипломаты, объявленные Софией persona non grata, покинули Болгарию и уже находятся в Москве, сообщило РИА Новости российское посольство в Болгарии.
"Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву", - сказал собеседник агентства.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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