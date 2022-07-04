13:18 04.07.2022 (обновлено: 13:23 04.07.2022)
Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву
Российские дипломаты, объявленные персонами нон грата в Болгарии, прибыли в Москву
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские дипломаты, объявленные Софией persona non grata, покинули Болгарию и уже находятся в Москве, сообщило РИА Новости российское посольство в Болгарии.
"Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву", - сказал собеседник агентства.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.