https://ria.ru/20220704/diplomaty-1800084991.html

Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву

Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву - РИА Новости, 04.07.2022

Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву

Российские дипломаты, объявленные Софией persona non grata, покинули Болгарию и уже находятся в Москве, сообщило РИА Новости российское посольство в Болгарии. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:18

2022-07-04T13:18

2022-07-04T13:23

болгария

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские дипломаты, объявленные Софией persona non grata, покинули Болгарию и уже находятся в Москве, сообщило РИА Новости российское посольство в Болгарии."Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву", - сказал собеседник агентства.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.

https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799936249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

болгария, россия, политика