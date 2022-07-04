https://ria.ru/20220704/dinamika-1800071915.html

РЭЦ прогнозирует положительную динамику экспорта по итогам 2022 года

РЭЦ прогнозирует положительную динамику экспорта по итогам 2022 года - РИА Новости, 04.07.2022

РЭЦ прогнозирует положительную динамику экспорта по итогам 2022 года

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает положительную динамику экспорта по итогам 2022 года, заявила на... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:45

2022-07-04T12:45

2022-07-04T12:45

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

вероника никишина

иннопром

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает положительную динамику экспорта по итогам 2022 года, заявила на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге генеральный директор центра Вероника Никишина."Благодаря энергичным действиям, которые предпринимаются по выстраиванию новых логистических цепочек, по созданию новой платежной системы, которая сейчас не позволяет делать в комфортном режиме трансграничные переводы, и поиски новых рынков, которые готовы принимать у себя продукцию российских экспортеров, мы имеем основания достаточно оптимистично смотреть на перспективы российского экспорта по итогам года", - сказала Никишина.По ее словам, российский экспорт в 2022 году уверенно растет. По оценке РЭЦ, за пять месяцев он вырос в 1,5 раза. Российский несырьевой неэнергетический экспорт тоже демонстрирует положительную динамику, хотя есть и падение по некоторым отраслям из-за нарушения логистических цепочек.

https://ria.ru/20220629/ekosistema-1799024120.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, иннопром