РЭЦ прогнозирует положительную динамику экспорта по итогам 2022 года
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает положительную динамику экспорта по итогам 2022 года, заявила на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге генеральный директор центра Вероника Никишина.
"Благодаря энергичным действиям, которые предпринимаются по выстраиванию новых логистических цепочек, по созданию новой платежной системы, которая сейчас не позволяет делать в комфортном режиме трансграничные переводы, и поиски новых рынков, которые готовы принимать у себя продукцию российских экспортеров, мы имеем основания достаточно оптимистично смотреть на перспективы российского экспорта по итогам года", - сказала Никишина.
По ее словам, российский экспорт в 2022 году уверенно растет. По оценке РЭЦ, за пять месяцев он вырос в 1,5 раза. Российский несырьевой неэнергетический экспорт тоже демонстрирует положительную динамику, хотя есть и падение по некоторым отраслям из-за нарушения логистических цепочек.
"Благодаря энергичным действиям, которые предпринимаются по выстраиванию новых логистических цепочек, по созданию новой платежной системы, которая сейчас не позволяет делать в комфортном режиме трансграничные переводы, и поиски новых рынков, которые готовы принимать у себя продукцию российских экспортеров, мы имеем основания достаточно оптимистично смотреть на перспективы российского экспорта по итогам года", - сказала Никишина.
По ее словам, российский экспорт в 2022 году уверенно растет. По оценке РЭЦ, за пять месяцев он вырос в 1,5 раза. Российский несырьевой неэнергетический экспорт тоже демонстрирует положительную динамику, хотя есть и падение по некоторым отраслям из-за нарушения логистических цепочек.