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РЭЦ прогнозирует положительную динамику экспорта по итогам 2022 года - РИА Новости, 04.07.2022
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РЭЦ прогнозирует положительную динамику экспорта по итогам 2022 года
РЭЦ прогнозирует положительную динамику экспорта по итогам 2022 года - РИА Новости, 04.07.2022
РЭЦ прогнозирует положительную динамику экспорта по итогам 2022 года
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает положительную динамику экспорта по итогам 2022 года, заявила на... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:45
2022-07-04T12:45
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
вероника никишина
иннопром
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает положительную динамику экспорта по итогам 2022 года, заявила на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге генеральный директор центра Вероника Никишина."Благодаря энергичным действиям, которые предпринимаются по выстраиванию новых логистических цепочек, по созданию новой платежной системы, которая сейчас не позволяет делать в комфортном режиме трансграничные переводы, и поиски новых рынков, которые готовы принимать у себя продукцию российских экспортеров, мы имеем основания достаточно оптимистично смотреть на перспективы российского экспорта по итогам года", - сказала Никишина.По ее словам, российский экспорт в 2022 году уверенно растет. По оценке РЭЦ, за пять месяцев он вырос в 1,5 раза. Российский несырьевой неэнергетический экспорт тоже демонстрирует положительную динамику, хотя есть и падение по некоторым отраслям из-за нарушения логистических цепочек.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, иннопром
12:45 04.07.2022
 

РЭЦ прогнозирует положительную динамику экспорта по итогам 2022 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает положительную динамику экспорта по итогам 2022 года, заявила на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге генеральный директор центра Вероника Никишина.

"Благодаря энергичным действиям, которые предпринимаются по выстраиванию новых логистических цепочек, по созданию новой платежной системы, которая сейчас не позволяет делать в комфортном режиме трансграничные переводы, и поиски новых рынков, которые готовы принимать у себя продукцию российских экспортеров, мы имеем основания достаточно оптимистично смотреть на перспективы российского экспорта по итогам года", - сказала Никишина.

По ее словам, российский экспорт в 2022 году уверенно растет. По оценке РЭЦ, за пять месяцев он вырос в 1,5 раза. Российский несырьевой неэнергетический экспорт тоже демонстрирует положительную динамику, хотя есть и падение по некоторым отраслям из-за нарушения логистических цепочек.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаВероника НикишинаИннопром
 
 
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