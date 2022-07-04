https://ria.ru/20220704/dannye-1800050045.html
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о защите персональных данных россиян
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о защите персональных данных россиян - РИА Новости, 04.07.2022
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о защите персональных данных россиян
Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник одобрил ко второму чтению законопроект, направленный на... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:51
2022-07-04T11:51
2022-07-04T11:51
общество
технологии
россия
персональные данные
госдума рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник одобрил ко второму чтению законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных, а также поправки к документу.Изменения предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Законопроектом вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Так, согласно пояснительной записке, законопроектом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.Кроме этого, втрое - с 30 до 10 дней - сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.Отмечается, что также предлагается установить прямой запрет операторам на отказ гражданам в оказании услуг при их несогласии предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические, если это не является обязательным. На операторов возлагается и обязанность прекратить дальнейшую обработку персональных данных по требованию их владельца в тридцатидневный срок. Одновременно с этим вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.Кроме того, согласно документу, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся.Поправки ко второму чтению документаКо второму чтению законопроекта поступило 79 поправок, 32 из которых профильный комитет рекомендовал к принятию.Поправки уточняют понятия "обработка персональных данных" и "трансграничная передача персональных данных". Вводится понятие "лицо, осуществляющее обработку персональных данных".Кроме того, мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов. Правительство получил право определять, на каких операторов мораторий не распространяется.Из проекта исключаются положения об обработке биометрических персональных данных несовершеннолетних.Более того, в проекте добавляется положение об отечественном магазине приложений - предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, персональные данные, госдума рф
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о защите персональных данных россиян
Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект о защите персональных данных россиян
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник одобрил ко второму чтению законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных, а также поправки к документу.
Изменения предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ
. Законопроектом вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.
Так, согласно пояснительной записке, законопроектом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
Кроме этого, втрое - с 30 до 10 дней - сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.
Отмечается, что также предлагается установить прямой запрет операторам на отказ гражданам в оказании услуг при их несогласии предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические, если это не является обязательным. На операторов возлагается и обязанность прекратить дальнейшую обработку персональных данных по требованию их владельца в тридцатидневный срок. Одновременно с этим вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.
Кроме того, согласно документу, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся.
Поправки ко второму чтению документа
Ко второму чтению законопроекта поступило 79 поправок, 32 из которых профильный комитет рекомендовал к принятию.
Поправки уточняют понятия "обработка персональных данных" и "трансграничная передача персональных данных". Вводится понятие "лицо, осуществляющее обработку персональных данных".
Кроме того, мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов. Правительство получил право определять, на каких операторов мораторий не распространяется.
Из проекта исключаются положения об обработке биометрических персональных данных несовершеннолетних.
Более того, в проекте добавляется положение об отечественном магазине приложений - предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.