Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD
Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на волонтерские средства для украинских военных закуплена новая партия бронемашин MLS SHIELD для контрнаступления.
"Это впервые, когда новая бронетехника НАТО для Вооруженных сил Украины закупается на частные средства. Три месяца напряженных переговоров – и у нас есть экспортная лицензия на боевую технику от правительства Италии. Это прецедент, мы поставляем боевую технику десантно-штурмовым войскам Украины совместно", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.
По его словам, данные машины предназначены для контрнаступления. "Такие нафаршированные по последнему слову техники бронемашины MLS SHIELD итальянского производства уже скоро направятся на фронт", - добавил он.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.