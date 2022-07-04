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Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD
Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD - РИА Новости, 04.07.2022
Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на волонтерские средства для украинских военных закуплена новая партия бронемашин MLS SHIELD для... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:55
2022-07-04T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр порошенко
вооруженные силы украины
нато
италия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на волонтерские средства для украинских военных закуплена новая партия бронемашин MLS SHIELD для контрнаступления.По его словам, данные машины предназначены для контрнаступления. "Такие нафаршированные по последнему слову техники бронемашины MLS SHIELD итальянского производства уже скоро направятся на фронт", - добавил он.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, нато, италия, ситуация в днр и лнр
17:55 04.07.2022
 
Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD

Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на волонтерские средства для украинских военных закуплена новая партия бронемашин MLS SHIELD для контрнаступления.
"Это впервые, когда новая бронетехника НАТО для Вооруженных сил Украины закупается на частные средства. Три месяца напряженных переговоров – и у нас есть экспортная лицензия на боевую технику от правительства Италии. Это прецедент, мы поставляем боевую технику десантно-штурмовым войскам Украины совместно", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.
По его словам, данные машины предназначены для контрнаступления. "Такие нафаршированные по последнему слову техники бронемашины MLS SHIELD итальянского производства уже скоро направятся на фронт", - добавил он.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныНАТОИталияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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