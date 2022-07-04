https://ria.ru/20220704/bronemashiny-1800171836.html

Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD

Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD - РИА Новости, 04.07.2022

Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин MLS SHIELD

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на волонтерские средства для украинских военных закуплена новая партия бронемашин MLS SHIELD для... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:55

2022-07-04T17:55

2022-07-04T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

петр порошенко

вооруженные силы украины

нато

италия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на волонтерские средства для украинских военных закуплена новая партия бронемашин MLS SHIELD для контрнаступления.По его словам, данные машины предназначены для контрнаступления. "Такие нафаршированные по последнему слову техники бронемашины MLS SHIELD итальянского производства уже скоро направятся на фронт", - добавил он.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800092857.html

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италия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, нато, италия, ситуация в днр и лнр